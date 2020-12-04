AGENT.EVENT запускает серию уютных предновогодних мастер-классов

AGENT.EVENT запускают серию уютных предновогодних мастер-классов OPEN.CLASS, на которых научат делать симпатичные елочные композиции и вечерний мейкап. В сопровождении бокала игристого и компании друзей – настоящий Merry Christmas!
10 декабря
19:00
AgentSpace, ул. Ленина, 44
Мастер-класс от Анастасии Политовой по созданию вечернего макияжа глаз. Вас ждет полезный вечер в приятной компании с бокальчиком игристого. После мастер-класса вы можете смело планировать свидание, потому что ваши глаза будут сиять.
Стоимость: 2 500 ₽
17 декабря
19:00
гастро-бар Piu Vino, Пермская ул., 80
Мастер-класс по созданию новогодней композиции в кружке или стаканчике от цветочной мастерской «Хлопок». Создавать великолепные новогодние композиции из елочных веточек вместе с флористами под приятные новогодние мелодии, с закусками и напитками от Piu Vino – пожалуй, идеальный план на вечер.
Стоимость: 2 500 ₽
20 декабря
16:00
бистро «Культ завтраков», Сибирская ул., 8
Флористы цветочной мастерской «Хлопок» научат создавать милые новогодние композиции из елочных веток, которые дополнят новогодний декор дома или отлично подойдут для подарка друзьям и родным.
Стоимость: 2 500 ₽
тел. +7 (912) 888-8102, @agentevent_company
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