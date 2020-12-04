AGENT.EVENT запускает серию уютных предновогодних мастер-классов

Мастер-класс от Анастасии Политовой по созданию вечернего макияжа глаз. Вас ждет полезный вечер в приятной компании с бокальчиком игристого. После мастер-класса вы можете смело планировать свидание, потому что ваши глаза будут сиять.

Стоимость: 2 500 ₽