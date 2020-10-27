В Перми открылся Детский Интеллектуальный клуб «МегаМозг»

В Перми на Сибирской, 16 в клубе «Атмосфера» открылся Детский Интеллектуальный клуб для детей с 1 по 11 класс «МегаМозг».

Игры проходят в медиа-формате под руководством профессиональных ведущих, артистов и аниматоров. Ребята соревнуются на знания по окружающему миру, истории, географии, музыке и фильмов, за правильные ответы зарабатывают реальные купюры – МегаРубли, которые потом можно потратить на сувениры и вкусняшки в МегаБуфете или даже выкупить супер-приз на аукционе. А после увлекательной игры и шоу детей ждет зажигательная бумажная дискотека со спецэффектами.

Обо всех подробностях можно узнать в группе Детского Интеллектуального клуба «МегаМозг».