По словам Дмитрия Вихрецкого, идея спектакля «Охотник за сказками» родилась из желания познакомить детей с коми-пермяцким фольклором. Во взрослом репертуаре театра кукол есть «Кама. Горт. Легенды». «Работа над постановкой шла необычным путем: в основу легла не готовая пьеса, а документальные полевые материалы, собранные в том числе в экспедициях и в беседах с охотниками и ремесленниками. Важную роль в проекте сыграли научные консультанты, их экспертиза помогла сохранить достоверность деталей и предметов быта на сцене. При этом мы ищем баланс между документальностью и художественной условностью, что позволяет нам по-новому взглянуть на этнографический материал», — отметил художественный руководитель театра кукол и режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Вихрецкий.

В спектакле «Охотники за сказками» задействуют подлинные элементы народного быта: от рушников до деревянных корыт, а также аутентичные коми-пермяцкие костюмы, изготовленные под руководством народного мастера по ткачеству Светланы Мартевой.

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