В Пермском театре кукол 26 ноября готовятся к премьерным показам «Охотника за сказками». В основе нового спектакля — истории, выросшие из коми-пермяцких сказаний, легенд и преданий.
Виктория Ельцова и Дмитрий Вихрецкий
В центре повествования — мальчик-пастушок, который проходит долгий путь до седовласого мудреца. Вместе с ним зрители будут перелистывать страницы старинной книги, в которой оживают предания, звучат песни и раскрываются тайны родного края.
Режиссером-постановщиком и автором музыкального оформления спектакля выступает Дмитрий Вихрецкий, художником — Виктория Ельцова. Педагогом-репетиторам по игре на коми-пермяцких инструментах пригласили Дарью Калину, а преподавателем языка — Анастасию Кротову-Гарину. Для создания спектакля команда работала с научными консультантами и собирателями фольклора, в частности, с директором ПДНТ «Губерния» Татьяной Санниковой.
По словам Дмитрия Вихрецкого, идея спектакля «Охотник за сказками» родилась из желания познакомить детей с коми-пермяцким фольклором. Во взрослом репертуаре театра кукол есть «Кама. Горт. Легенды». «Работа над постановкой шла необычным путем: в основу легла не готовая пьеса, а документальные полевые материалы, собранные в том числе в экспедициях и в беседах с охотниками и ремесленниками. Важную роль в проекте сыграли научные консультанты, их экспертиза помогла сохранить достоверность деталей и предметов быта на сцене. При этом мы ищем баланс между документальностью и художественной условностью, что позволяет нам по-новому взглянуть на этнографический материал», — отметил художественный руководитель театра кукол и режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Вихрецкий.
В спектакле «Охотники за сказками» задействуют подлинные элементы народного быта: от рушников до деревянных корыт, а также аутентичные коми-пермяцкие костюмы, изготовленные под руководством народного мастера по ткачеству Светланы Мартевой.
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