«У Моста» отметили наградой «Серебряный Витязь» за спектакль «Ирландский герой — гордость Запада» (16+) Джона Синга в постановке Сергея Федотова в номинации «Малая форма». Это четвертая статуэтка театра — ранее Гран-при получили спектакли «На дне» (12+) и «Женитьба. Фантасмагория» (12+), а также сам режиссер Сергей Федотов за спектакль «Бальзаминов».

«Золотой Витязь» в номинации «Малая форма» получил Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова за спектакль «Иосиф и его братья» (16+) режиссера Юрия Титова, а бронзовый — Минский драматический театр за «Молодую гвардию» (12+) режиссера Башевой-Ивановой.

Гран-При фестиваля у постановки «Царь Федор Иоаннович» (16+) Белгородского государственного академического драматического театра имени М. С. Щепкина.

Информационный обзор редакции.