В театре говорят, что большая премьера юбилейного, 100-го, сезона — прекрасный повод для творческой рефлексии об эпохе и ее характере. Версия «Героя нашего времени» для ТТ будет современной: классическое произведение Михаила Лермонтова «перепридумывает» молодой композитор, поэт и драматург Максим Косолапов. Основные сюжетные линии и конфликты романа сохранят. Классический материал впишется в сегодняшние реалии благодаря музыке, хореографии, сценическим превращениям и режиссерской трактовке.

Над мюзиклом «Герой нашего времени» работают также хореограф Ирина Кашуба, художник по свету Иван Виноградов, сценограф Анастасия Пугашкина, художник по костюмам Екатерина Гудковская, ассистент хореографа Даниил Крысяков. Музыкальным руководителем выступит Татьяна Виноградова.

Премьера нового мюзикла ТТ «Герой нашего времени» запланирована на осень 2027 года на большой сцене театра. «По сути, именно в Театре-Театре произойдет мировая премьера этого мюзикла, и произойдет она в новом сезоне после открытия большой сцены», — поделился режиссер нового спектакля.

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