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Миу-миу-миу в Перми! Спектакль по мотивам мультфильма «Три кота» покажут в Театре-Тятрике

На детской сцене Театра-Театра 18 декабря готовится представить зимнюю премьеру. Это будет спектакль для малышей «Три кота. Необычный праздник»: он создан по мотивам популярного мультфильма.

Театр-Тятрик

По сюжету Коржик, Карамелька и Компот узнают, что будут праздновать Новый год вместе с заморскими друзьями — Нэко-Сана и Моти. Котята обсуждают, что возьмут с собой в поездку, чем подкрепятся в самолете и какие подарки привезут друзьям. Но их планы меняет неожиданная метель.

В пресс-службе театра рассказали, что спектакль по мотивам мультфильма «Три кота» — совместный проект Национальной медиа группы и Театра-Тятрика. Правообладателем является АО «СТС».

Информационный обзор редакции. 0+

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