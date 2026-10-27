Медиапроект, где будут показывать спектакли пермских театров в прямом эфире, собираются запустить в ноябре

За проектом стоит видеостудия ULTRALIVE PRODUCTION, которая на протяжении 30 лет снимает спектакли, концерты и фестивали и ведет прямые трансляции из театров России. Основой проекта станут еженедельные бесплатные прямые трансляции спектаклей в специальном сообществе. Накануне показов зрителей будут готовить: через репетиции, закулисье, разговоры с артистами, режиссерами — это создаст вокруг постановки дополнительное информационное пространство. «Наша задача — показать не только отдельные спектакли, но и сам регион как территорию с насыщенной культурной жизнью, сильными театрами, фестивалями, артистами и собственными традициями. Мы рассчитываем, что знакомство с театрами онлайн сможет стать поводом однажды приехать в Пермь — уже не к экрану, а в зрительный зал», — объяснила руководитель и режиссер ULTRALIVE PRODUCTION Мария Клинчина.

Медиапроект ULTRALIVE.PRO ТЕАТР стартует 2 ноября с трансляции спектакля Пермского академического Театра-Театра «Когда я снова стану маленьким» (6+). В ноябре также планируют показы «Станционного смотрителя» (12+) в Доме Актера, «Ромео и Джульетта» (12+) в Театре «Балет Евгения Панфилова» и «Тевье-молочника» в «У Моста».

Информационный обзор редакции.