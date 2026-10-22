Три лаборатории, показ «Сорочинской ярмарки» Коляда-Театра и семь пермских театров: известна программа фестиваля-путешественника «Камский»

Театральный фестиваль-лабораторию «Камский» в этом году примет город Лысьва. Программа соединит в себе восемь спектаклей, три лаборатории и эксперимент. Больше 200 актеров, режиссеров, критиков и театральных руководителей приедут в город металлургов с 24 по 30 ноября.
Спектакли
Фестиваль-путешественник традиционно откроется с гостевого спектакля. В этом году это будет «Сорочинская ярмарка» (18+) Коляда-Театра из Екатеринбурга. В рамках «Камского» в Лысьве покажут еще семь постановок театров Пермского края:
- «Спасти камер-юнкера Пушкина» (16+) Камерного драматического театра «Доминанта» (Губаха);
- «Телеграмма» (12+) Театра юного зрителя (Кунгур);
- «Дама с собачкой в городе Б.» (16+) Березниковского драматического театра (Березники);
- «Варвары» (18+) Коми-Пермяцкого национального драматического театра (Кудымкар);
- «Любовь — книга золотая» (12+) Драматического театра «Бенефис» для детей и молодежи (Березники);
- «Дон Жуан» (16+) Чайковского театра драмы и комедии (Чайковский);
- «Мелкий бес» (16+) Лысьвенского театра драмы им. Анатолия Савина (Лысьва).
После каждого показа будет проходить открытое обсуждение с критиками. Экспертный совет возглавит заслуженный работник культуры России Владимир Спешков.
Три лаборатории и одна выставка
Главным экспериментом фестиваля станет лаборатория «Код созидания». Ее руководителем выступит театровед и педагог ГИТИСа Александр Вислов. В течение пяти дней три приглашенных режиссера будут работать с труппами из семи театров Пермского края. 30 ноября, в заключительный день фестиваля, зрителям представят первые версии постановок. Организаторы фестиваля говорят, что эксперимент может обрести продолжение за пределами «Камского». Среди примеров: «Ариадна» по пьесе Марины Цветаевой в постановке Марии Романовой в Березниковском драматическом театре.
Вторая лаборатория уже стартовала. Она называется «Код города»: в ней участвуют сами зрители и местные жители, которые высказывают свои мнения о театре. На их основе впервые в истории фестиваля «Камский» составят пьесу. Она прозвучит на открытии как читка в режиссуре Александра Вислова.
Третья лаборатория, названная «Код профессионализма», будет работать для театральных менеджеров. Продюсер и бизнес-тренер Евгения Карпанина проведет семинар-практикум по фандрайзингу: расскажет, как привлекать партнеров и средств для театральных проектов.
В фойе театра будет работать выставка об истории «Камского». Она приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России.
Информационный обзор редакции.
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