Три лаборатории, показ «Сорочинской ярмарки» Коляда-Театра и семь пермских театров: известна программа фестиваля-путешественника «Камский»

Три лаборатории и одна выставка

Главным экспериментом фестиваля станет лаборатория «Код созидания». Ее руководителем выступит театровед и педагог ГИТИСа Александр Вислов. В течение пяти дней три приглашенных режиссера будут работать с труппами из семи театров Пермского края. 30 ноября, в заключительный день фестиваля, зрителям представят первые версии постановок. Организаторы фестиваля говорят, что эксперимент может обрести продолжение за пределами «Камского». Среди примеров: «Ариадна» по пьесе Марины Цветаевой в постановке Марии Романовой в Березниковском драматическом театре.

Вторая лаборатория уже стартовала. Она называется «Код города»: в ней участвуют сами зрители и местные жители, которые высказывают свои мнения о театре. На их основе впервые в истории фестиваля «Камский» составят пьесу. Она прозвучит на открытии как читка в режиссуре Александра Вислова.

Третья лаборатория, названная «Код профессионализма», будет работать для театральных менеджеров. Продюсер и бизнес-тренер Евгения Карпанина проведет семинар-практикум по фандрайзингу: расскажет, как привлекать партнеров и средств для театральных проектов.

В фойе театра будет работать выставка об истории «Камского». Она приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России.

Информационный обзор редакции.