Кукольный спектакль об уникальной диораме Василия Поленова покажут в галерее

Источником вдохновения для спектакля стала знаменитая диорама Василия Поленова. Это последняя крупная работа мастера, которую он создал в начале 1920-х годов. Художник выполнил диораму на основе своих эскизов и зарисовок, живописующих жизнь и быт разных мест России, Америки, Европы. Так Василий Поленов знакомил крестьянских детей с миром, который был им недоступен. Вечера, на которых художник демонстрировал диораму, обычно сопровождались его рассказами, чтением путевых заметок и исполнением музыкальных сочинений.

Инициаторам и автором постановки выступил один из ведущих актеров-кукольников Театра имени С.В. Образцова Максим Кустов. Он выбрал для спектакля форму театра кукол с его камерностью, рукотворностью, искусной наивностью и волшебством оживления. «Создавая наш проект, мы вдохновлялись красотой и уютом усадьбы Поленова и личностью самого Василия Дмитриевича. Поленов — не только всемирно признанный художник, но и замечательный композитор. Мы хотим, чтобы идеи Василия Дмитриевича, его творчество и труды продолжали жить и вдохновлять нас, жителей начала века XXI. Возможно, культура семьи, усадьбы, умение видеть красоту и праздник в любые времена — это как раз то, что нужно современному зрителю», — рассказал Максим Кустов.

В основу спектакля «Диорама Василия Поленова "Вокруг света"» легли картины художника, архивные фотографии, ноты его музыкальных произведений, музейные усадебные экспонаты, документальные материалы и мемуары. Копию самой диорамы создал живописец и искусствовед Антон Чубаков, а для музыкального оформления спектакля хранящиеся в музее партитуры Василия Дмитриева заново аранжировал композитор Алиса Мандрик.

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