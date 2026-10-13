Обращение к личному опыту, воспоминаниям и переживаниям: названы победители фестиваля-конкурса «МОНОфест»

По словам организаторов фестиваля, сквозной темой всех спектаклей «МОНОфеста» стал автофикшен: артисты обращались к личному опыту, воспоминаниям и переживаниям. Она объединила значительную часть программы. « И это может, кстати говоря, может стать традицией фестиваля: задавать каждому году тему. Это становится не просто практической насмотренностью, но и способом теоретически исследовать какой-то жанр. В этом году „МОНОфест“ крупным планом представил жанр автофикшена», – отметила Мила Денёва, театровед, театральный критик и куратор театральных проектов РАМТа.

Фестиваль продолжится специальным проектом «МОНОфест ПЛЮС», в рамках которого покажут спектакль «Не в свое дело» (18+). Автор Борис Павлович определяет работу как интеллектуальный стендап. Показ запланирован 14 октября.

Информационный обзор редакции.