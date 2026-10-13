Обращение к личному опыту, воспоминаниям и переживаниям: названы победители фестиваля-конкурса «МОНОфест»

В Перми завершился XIII фестиваль-конкурс «МОНОфест». Он проходил с 9 по 12 октября и объединил артистов из восьми городов России.
Гран-при фестиваля «МОНОфест» — 2026 получил проект «В одну реку» (18+) Александра Савчука из театра Lusores (Санкт-Петербург). Специальным призом отметили спектакль «Соло на картонной дудке» (18+) Ивана Муравьёва, создателя пермского психического театра RADIOVANYA.
Лауреатом I степени стал спектакль «Хармс. Ну почему, почему я лучше всех» (12+) в исполнении и постановке Саши Сазонова (Москва/Нижний Новгород), II степени — «Трихотомия Адама» (12+) в исполнении Антона Лаврова, режиссер и хореограф – Евгения Турушкина (Екатеринбург). Диплом III степени получила работа «Луч. Дневник памяти» (16+) в исполнении Ольги Бауриной, режиссер — Анастасия Неупокоева (Тула).
По словам организаторов фестиваля, сквозной темой всех спектаклей «МОНОфеста» стал автофикшен: артисты обращались к личному опыту, воспоминаниям и переживаниям. Она объединила значительную часть программы. « И это может, кстати говоря, может стать традицией фестиваля: задавать каждому году тему. Это становится не просто практической насмотренностью, но и способом теоретически исследовать какой-то жанр. В этом году „МОНОфест“ крупным планом представил жанр автофикшена», – отметила Мила Денёва, театровед, театральный критик и куратор театральных проектов РАМТа.
Фестиваль продолжится специальным проектом «МОНОфест ПЛЮС», в рамках которого покажут спектакль «Не в свое дело» (18+). Автор Борис Павлович определяет работу как интеллектуальный стендап. Показ запланирован 14 октября.
Информационный обзор редакции.
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