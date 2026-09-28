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Документальную драму о детских травмах и выборе планируют представить в «Доме Актера»

Режиссер и основатель школы «ТАК-ТО ДА School Евгения Шаврова готовится представить в театре «Дом Актера» драматическую драму «Выбор». Спектакль частично основан на историях подопечных и сотрудников организации «Территория семьи».

ТАК-ТО ДА SCHOOL

Автором пьесы выступила сама Евгения Шаврова. Она исследовала, как детские травмы определяют выбор человека во взрослой жизни и какой разной может быть цена, чтобы его изменить. Спектакль рассказывает про поколение детей, которые сами решали, как жить, пока их родители разбирались со сменой ценностей в стране.

Показ спектакля запланирован на 8 октября. Часть средств от каждого билета собираются направить на поддержку подопечных «Территории семьи», которые проходят сейчас через то же, о чем говорит спектакль.

Информационный обзор редакции. 18+

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