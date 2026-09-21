По данным «Нового компаньона», на должность нового худрука Театра-Театра претендуют 19 кандидатов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Вольска и Перми: режиссеры, действующие художественные руководители и директора разных культурных институций. Их имена пока держат в секрете. Но уже известно, что один из них — Марк Букин, режиссер и художественный руководитель молодежной сцены ТТ (Твоего молодежного театра).

Кандидатов на должность художественного руководителя ТТ ждет еще два этапа. С 19 по 24 сентября резюме, видеовизитки и презентации программ развития театра заочно оценивает комиссия. В ее составе: директора региональных театров России, представители министерства культуры Пермского края, Союза театральных деятелей и профсоюзной организации, а также театральные критики и члены коллектива Театра-Театра.

Очный этап конкурса пройдет в конце сентября — кандидаты будут защищать программу развития ТТ на ближайшие 5-10 лет и проходить собеседование с директором театра Егором Мухиным и министром культуры Пермского края Аллой Платоновой. Имя нового художественного руководителя Театра-Театра намерены назвать 1 октября.

Информационный обзор редакции.