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На должность нового худрука Театра-Театра претендуют 19 кандидатов

Завершился первый этап конкурсного отбора на должность нового художественного руководителя Театра-Театра. Ранее им был Борис Мильграм, окончательно покинувший ТТ весной 2026 года.

Пермский академический Театр-Театр/ВКонтакте

По данным «Нового компаньона», на должность нового худрука Театра-Театра претендуют 19 кандидатов из Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Вольска и Перми: режиссеры, действующие художественные руководители и директора разных культурных институций. Их имена пока держат в секрете. Но уже известно, что один из них — Марк Букин, режиссер и художественный руководитель молодежной сцены ТТ (Твоего молодежного театра).

Кандидатов на должность художественного руководителя ТТ ждет еще два этапа. С 19 по 24 сентября резюме, видеовизитки и презентации программ развития театра заочно оценивает комиссия. В ее составе: директора региональных театров России, представители министерства культуры Пермского края, Союза театральных деятелей и профсоюзной организации, а также театральные критики и члены коллектива Театра-Театра.

Очный этап конкурса пройдет в конце сентября — кандидаты будут защищать программу развития ТТ на ближайшие 5-10 лет и проходить собеседование с директором театра Егором Мухиным и министром культуры Пермского края Аллой Платоновой. Имя нового художественного руководителя Театра-Театра намерены назвать 1 октября.

Информационный обзор редакции.

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