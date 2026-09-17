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Спектакль по пьесе «Орфей спускается в ад» представят в ЦГК

В Перми 19 сентября готовятся представить новый спектакль «Орфей» по пьесе Теннесси Уильямса «Орфей спускается в ад». Премьера пройдет в Центре городской культуры.

Творческое объединение Т.О.Т.Э.М./ВКонтакте

В центре драмы — бунтарь-одиночка Вэл Зэвьер, который, подобному Орфею, спускается в «ад» провинциального южного городка. Он должен спасти свою Эвридику. Но в отличие от мифологической истории, в этой нет гарантированного чуда.

Спектакль исследует тему зла, проникающего в повседневность, и задается вопросом о том, может ли любовь преодолеть смерть. Режиссером «Орфея» выступит Ольга Ошуканец из творческого объединения Т.О.Т.Э.М.

Информационный обзор редакции. 16+

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