В музее ПЕРММ покажут музыкальную драму от молодого театра «Остров»

В ПЕРММ собираются представить музыкальную драму от молодых пермских артистов. 28 сентября в музее пройдет показ спектакля «Альбатрос»: он создан по мотивам одноименной пьесы Анны Пандуро.
«Альбатрос» — история о сложных взаимоотношениях матери и взрослеющего сына. Музыка в спектакле превращается в язык, на котором говорят герои. Она рассказывает о том, что нельзя выразить словами: о любви, которая душит, и о свободе, которая пугает.
Спектакль представит театр «Остров»: его создали выпускники Пермского государственного института культуры, ученики Льва Ефимовича Островского. Режиссером «Альбатроса» выступает Георгий Раков, актеров двое — Алиса Юрчишен и Сергей Шихов.
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