Театр-Театр претендует на премию «Звезда Театрала»

В этом году ТТ отметили в номинации «Региональный театр». Всего в списке десять претендентов, среди них: Новосибирский «Красный Факел», Русский театр им. Вахтангова из Владикавказа, Нижегородская «Комедiя». Всего в рамках премии действует 19 номинаций.

Победителей премии «Звезда Театрала» традиционно определят с помощью онлайн-голосование, которое завершится 31 августа. После подсчета голосов три лидера в каждой номинации включат в шорт-лист. Победители станут известны 14 декабря: их объявят со сцены Театра Вахтангова.

Информационный обзор редакции.