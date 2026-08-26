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Театр-Театр претендует на премию «Звезда Театрала»

Пермский академический Театр-Театр попал в лонг-лист Международной театральной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала»-2026. ТТ становится ее номинантом в четвертый раз.

Пермский академический Театр-Театр/ВКонтакте

В этом году ТТ отметили в номинации «Региональный театр». Всего в списке десять претендентов, среди них: Новосибирский «Красный Факел», Русский театр им. Вахтангова из Владикавказа, Нижегородская «Комедiя». Всего в рамках премии действует 19 номинаций.

Победителей премии «Звезда Театрала» традиционно определят с помощью онлайн-голосование, которое завершится 31 августа. После подсчета голосов три лидера в каждой номинации включат в шорт-лист. Победители станут известны 14 декабря: их объявят со сцены Театра Вахтангова.

Информационный обзор редакции.

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