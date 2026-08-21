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В Театре-Театре назначили нового директора по развитию: им стал Андрей Попов

В Пермском академическом Театре-Театре назначили нового директора по развитию. С 10 августа эту должность занимает выпускник Пермского хореографического училища и Пермского института культуры Андрей Попов.

Пермский академический Театр-Театр/ВКонтакте

Андрей Попов с 2022 по 2026 годы занимал должность директора и художественного руководителя Чувашского государственного театра оперы и балета «Волга Опера». Ранее был заведующим балетной труппой и заместителем директора по административно-художественной работе в Санкт-Петербургском театре балета Бориса Эйфмана и директором екатеринбургского «ТанцТеатра».

В пресс-службе ТТ рассказали, что Андрей Попов возвращается в Пермь как управленец с опытом работы с федеральными институциями и масштабными культурными проектами. В преддверии столетнего юбилея театра он займется развитием проектной деятельности и реализации федеральных инициатив, а его приход должен укрепить позиции ТТ в общероссийском культурном пространстве.

Информационный обзор редакции.

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