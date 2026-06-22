Первый танцевальный батл и «Три сестры» на берегу Косьвы: известна программа фестиваля «Тайны горы Крестовой»

Семь театральных коллективов из Губахи, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска и Москвы покажут спектакли в заброшенном шахтерском городе-призраке Верхняя Губаха, на берегу реки Косьвы и на всесезонном курорте «Губаха».

Фестиваль откроется проектом «Закат на Крестовой»: 27 июня Театр-Театр покажет на горе мюзикл «Винил». Это будут первые гастроли хита ТТ, на фестивале представят концертную версию, сохраняющую основные линии сюжета и лучшие вокальные и пластические номера.

28 июня на основной сцене горы Крестовой покажут «Музыку жизни» благотворительного фонда «Берегиня», «Сказочку с напевом: от девицы до бабы» Челябинский театр современного танца в хореографии Юлии Репицыной. Там же пройдет первый в истории фестиваля танцевальный батл между труппами Пермского Театра-Театра и Челябинского театра современного танца под живое сопровождение ансамбля солистов Российского национального оркестра «Камерата РНО». А на берегу Косьвы театр «Новая драма» представит спектакль «Три сестры» в режиссуре Марины Оленевой.

29 июня в программе фестиваля «Тайны горы Крестовой» — показы спектаклей «Холодная осень» по рассказам Бунина в исполнении театра «Доминанта» и «Красавица» ТЮЗа имени Брянцева из Санкт-Петербурга. 27 и 28 июня в Башне обзора на «Губахе» пройдут мини-показы спектакля «Полет в небеса»: он занимает 17 минут — столько времени уходит на подъем и спуск на смотровой башне.

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