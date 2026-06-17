Шоу «Дурацкий цЫрк», шествия артистов и вечернее огненное шоу: рассказываем о программе фестиваля «Флюгер»

События «Флюгера» будут проходить 20 и 21 июня на площади перед Театром-Театром. Фестиваль начнется с театрализованного шествия участников, которое будет сопровождать эстрадно-джазовый ансамбль «Фортуна Брасс».

Трюковое шоу «Дурацкий цЫрк», сочетающее жонглирование, баланс на катушках, лестницах, ходулях, фокусы и углубленную импровизацию, представит московский театр «Высокие братья». Первый профессиональный театр республики Татарстан «Легкие крылья» покажет интерактивный спектакль-променад «Албасты». Уличный театр «АспектР» из Санкт-Петербурга устроит перформанс «Летай», московские «Яркие люди» и «Эскизы в пространстве» — променад «Волшебные звери» и спектакль-шествие «Затерянный караван». Театральная компания «ЗаУглом» покажет интерактивно-поэтическую импровизацию «Бакенбарды» и клоунскую историю «ТРАХ-БАБАХ-бух-бах, а куда подевалась ЖуЖу», а Театр имени Которого Нельзя называть» будет давать спектакль «Цирк уехал».

На фестивале «Флюгер» выступят известные пермские коллективы: пермский театр «Балета Евгения Панфилова» со спектаклем «Жажда жизни», «Группа настроения» из Парка Горького и театр «Карабаска», а также молодежный театр «ТеМа» и сказочная мастерская «Поленница». В финале каждого из дней фестиваля перед Театром-Театром будут показывать огненное шоу от «Джамп Энерджи и Мунлайт».

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