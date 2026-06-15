Накануне годовщины начала войны в «Пермь-36» покажут спектакль «Млодек, Млада и тьма»

В музее-заповеднике «Пермь-36» собираются представить спектакль «Млодек, Млада и тьма» по пронзительной повести Дмитрия Коростылева «Варшавский набат». Показ пройдет 20 июня, он приурочен к 85-летию со дня начала войны.
Спектакль представят студенты 4 курса ПГИК (мастерская Заслуженного работника культуры РФ, профессора Виктора Афанасьевича Ильева). В музее говорят, что показ — продолжение плодотворного сотрудничества с институтом культуры.
В спектакле «Млодек, Млада и тьма» раскроются хроники трагических событий Великой Отечественной войны через путешествие в самое сердце человеческой души, где даже перед лицом неминуемой гибели рождается любовь — напоминание о том, что человечность способна преодолеть любую тьму.
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