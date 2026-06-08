Театрализованное шоу по сказкам Павла Бажова готовится к премьере

В основе постановки — пять произведений Павла Бажова: «Медной горы Хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Горный мастер», «Хрупкая веточка». Но вместо пересказа фольклора и тяжелых декораций, в театрализованном шоу используют современную хореографию, живую музыку и вокальное исполнение, свет и LED-экраны.

В постановке «Сказы Бажова» участвуют больше 50 артистов разных жанров, а официальным партнером проекта стал Коми-Пермяцкий национальный драматический театр. Главным режиссером постановки выступает Ксения Отинова, известная по сериалу «Территория».

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