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Чайковский театр драмы и комедии завоевал Гран-при фестиваля театров малых городов России

Стали известны итоги XXIII Фестиваля театров малых городов России, который проходил в Сергиевом Посаде с 26 мая по 3 июня. Он собрал 15 театральных коллективов со всей страны. Пермский край представляли театры Березников, Губахи, Кудымкара и Чайковского.

Чайковский театр драмы и комедии
Чайковский театр драмы и комедии

Чайковский театр драмы и комедии

Чайковский театр драмы и комедии
Чайковский театр драмы и комедии

Чайковский театр драмы и комедии

Для Чайковского театра драмы и комедии участие в фестивале стало триумфальным: они выступали впервые и получили Гран-при в номинации «Лучший спектакль большой формы» за постановку «КОБИ БРАЙАНТ» (18+).

Спектакль режиссера Петра Незлученко — постдраматическая рефлексия о сломе эпох на рубеже 90-х и 00-х годов. Но в нем нет бытоописания десетилетия, вместо этого зрителю предлагают глубокое погружение в атмосферу ускоряющегося времени и личных переживаний героев.

Березниковский драматический театр
Березниковский драматический театр

Березниковский драматический театр

Березниковский драматический театр
Березниковский драматический театр

Березниковский драматический театр

Спектакль Березниковского драматического театра «Дама с собачкой в городе Б.» (16+) на фестивале отметили сразу тремя наградами. Режиссером этой постановки также выступил Петр Незлученко: он получил специальный приз председателя жюри «За яркие режиссерские решения». Композитор и саунд-дизайнер «Дамы с собачкой в городе Б.» Владимир Бочаров удостоен приза Ассоциации театральных критиков «За звуковое пространство», а актриса Мария Сидорова (Она / Аня с собакой) — награды за лучшую женскую роль.

«Дама с собачкой в городе Б.» переосмысляет чеховский сюжет: в спектакле история героев становится исследованием чувств, внутреннего выбора и личной честности. Над постановкой также работали драматург Виктория Костюкевич и сценограф Евгений Лемешонок.

Информационный обзор редакции.

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