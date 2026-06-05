Чайковский театр драмы и комедии завоевал Гран-при фестиваля театров малых городов России

Для Чайковского театра драмы и комедии участие в фестивале стало триумфальным: они выступали впервые и получили Гран-при в номинации «Лучший спектакль большой формы» за постановку «КОБИ БРАЙАНТ» (18+).

Спектакль режиссера Петра Незлученко — постдраматическая рефлексия о сломе эпох на рубеже 90-х и 00-х годов. Но в нем нет бытоописания десетилетия, вместо этого зрителю предлагают глубокое погружение в атмосферу ускоряющегося времени и личных переживаний героев.