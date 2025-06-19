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Ансамбль мажореток, огненное шоу и «Матрешки-disco»: появилась программа фестиваля уличных театров в Кудымкаре

Стала известна программа фестиваля уличных театров «Улица-Улича», который пройдет в Кудымкаре 21 июня. На него съедутся более 160 артистов из 16 творческих коллективов Пермского края.

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Фестиваль начнется вечером с выступления ансамбля мажореток, уличного перформанса «Зеркальные люди Show me» (Пермь), циркового коллектива «Каскад» (Пожва). В программе «Улицы-Уличи» модные показы от нескольких театров моды из Кудымкара, спектакли для малышей от «Теплых улиц» и «Мастерской», а также программа «Портал в мир Зощенко Пö» от кудымкарской студии «Чемоданчик».

Гостям фестиваля покажу «Легенды о большой рыбе» студии «Пилигрим», «Люди и птицы» театра кукол «Туки-Луки», огненное шоу «О чем молчат камни» от театра огня «Игры пламени». Финалом станут музыкальные номера из спектакля «Матрешки-disco» Коми-Пермяцкого театра и выступление фолк-группы «Шай-Май».

В пресс-службе министерства культуры Пермского края рассказали, что фестиваль «Улица-Улича» пройдет впервые. Он станет частью культурной программы к 100-летию Коми-Пермяцкого округа.

Информационный обзор редакции. 0+

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