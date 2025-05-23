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Еще один фестиваль уличных театров появится в Пермском крае

В Кудымкаре этим летом появится фестиваль уличных театров «Улича-Улица» (0+). Его собираются провести 21 июня на площади перед Коми-Пермяцким национальным драматическим театром.

Пресс-служба министерства культуры Пермского края

Планируется, что в этот день будут выступать театральная студия «Пилигрим» со спектаклем «Легенды о большой рыбе», театр кукол «Туки-Луки» с «Людьми и птицами», фолк-группа «Шай-Май». Как уточнили в пресс-службе министерства культуры Пермского края, фестиваль объединит более 160 артистов из 16 творческих коллективов региона.

Также в программе заявлены уличные перформансы, цирковые выступления, артисты на ходулях, огненные шоу, танцевальные шоу, модные показы, пленэр художников и мастер-классы. Фестиваль должен стать частью линейки событий, посвященных празднованию 100-летия Коми-Пермяцкого округа.

Информационный обзор редакции.

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