Еще один фестиваль уличных театров появится в Пермском крае

Планируется, что в этот день будут выступать театральная студия «Пилигрим» со спектаклем «Легенды о большой рыбе», театр кукол «Туки-Луки» с «Людьми и птицами», фолк-группа «Шай-Май». Как уточнили в пресс-службе министерства культуры Пермского края, фестиваль объединит более 160 артистов из 16 творческих коллективов региона.

Также в программе заявлены уличные перформансы, цирковые выступления, артисты на ходулях, огненные шоу, танцевальные шоу, модные показы, пленэр художников и мастер-классы. Фестиваль должен стать частью линейки событий, посвященных празднованию 100-летия Коми-Пермяцкого округа.

Информационный обзор редакции.