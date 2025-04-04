В Театре-Театре после ремонта увеличится количество зрительских мест

Самые масштабные работы ждут Театр-Театр: планируется отремонтировать зрительный зал и расширить его. По данным «Нового компаньона», количество мест должно увеличиться с 596 до 850. Также в ТТ обустроят гардеробы, кафе и туалеты. Реконструкция театра планируется в 2025-2027 годах.

В 2025-2026 годах в театре «Доминанта» собираются отремонтировать большой и малый залы, вестибюль, гардеробы. Также здание сделают доступным для инвалидов, оснастят его новыми средствами пожарной безопасности и обновят в нем все инженерные системы.

В театре оперы и балета в 2025 году собираются привести в порядок фойе и зал. А концепцию ремонта кунгурского ТЮЗа предстоит разработать министерству культуры и Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края. Театр находится в старинном здании — бывших торговых складах купцов Колпаковых, построенных в 1877 году.