В ТТ откроют памятный бюст худруку театра

В фойе Театра-Театра установят памятный бюст Ивана Тимофеевича Бобылева — многолетнего художественного руководителя театра и режиссера. Это событие приурочили к 100-летию со дня его рождения.
Как рассказали в пресс-службе ТТ, торжественное открытие памятного бюста пройдет 14 марта. Оно связано с еще одной датой — в этот день театру исполнится 98 лет.
Бюст выполнен из зеленой бронзы. Его автор — скульптор-монументалист, член Союза художников России Алексей Залазаев. После тщательного изучения фотоматериалов он создал версию из глины, а к следующим этапам — формовке модели из гипса, отливке из бронзы, чеканке, накладыванию патины — присоединились специалисты из Ижевска и Екатеринбурга. Процесс создания бюста занял около пяти месяцев.
В Театре-Театре планируют сделать целую галерею скульптурных портретов личностей, сыгравших важную роль в истории одного из старейших театров Перми. В 2027 году ТТ отпразднует столетие.
Информационный обзор редакции.
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