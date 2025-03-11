В ТТ откроют памятный бюст худруку театра

Как рассказали в пресс-службе ТТ, торжественное открытие памятного бюста пройдет 14 марта. Оно связано с еще одной датой — в этот день театру исполнится 98 лет.

Бюст выполнен из зеленой бронзы. Его автор — скульптор-монументалист, член Союза художников России Алексей Залазаев. После тщательного изучения фотоматериалов он создал версию из глины, а к следующим этапам — формовке модели из гипса, отливке из бронзы, чеканке, накладыванию патины — присоединились специалисты из Ижевска и Екатеринбурга. Процесс создания бюста занял около пяти месяцев.

В Театре-Театре планируют сделать целую галерею скульптурных портретов личностей, сыгравших важную роль в истории одного из старейших театров Перми. В 2027 году ТТ отпразднует столетие.

Информационный обзор редакции.