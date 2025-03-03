Осенью в Пермском крае проведут фестиваль детских театров

На фестивале детские и юношеские театры будут показывать свои творческие работы. Их оценит экспертное жюри в лице профессиональных режиссеров и педагогов. В их числе: худрук театра «Новая Драма» Марина Оленёва, хореограф и режиссер спектакля «Зарни Инь. Золотая Баба» Ирина Ткаченко, завотделением кафедры актерского мастерства и режиссуры драмы Института современного искусства (Москва) при Театре-Театре Ирина Максимова.

По итогам фестиваля определят театр, который получит Гран-при фестиваля, а также победителей в номинациях «Лучший актер», «Лучшая актриса». Как рассказали в министерстве культуры, также запланированы мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.