Пермские театры претендуют на «Золотую маску» в семи номинациях

«Похождение повесы» попала в номинацию «Музыкальный театр» вместе с операми из Уфы, Астрахани, Москвы, Санкт-Петербурга. За работу над ней номинировали Екатерину Проценко («Лучшая женская роль»), Карлена Манукяна («Лучшая мужская роль»), Федора Леднёва («Лучшая работа дирижера»).

«Господа Головлевы» номинирован как «Лучший спектакль драматического театра. Малая форма». На «Золотую маску» претендует режиссер спектакля Дмитрий Акимов и художник Елена Сорочайкина.

В лонг-лист «Золотой маски» попали «Ярославна» (6+) театра оперы и балета, а также «Старосветские помещики» (18+) Лысьвенского театра драмы, рассказали в пресс-службе министерства культуры. Им не хватило для участия в конкурсе немного голосов.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.