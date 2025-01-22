Три театра отправятся на «Большие гастроли» в другие города России

В программе «Мы — Россия» Пермский край представит Коми-Пермяцкий ансамбль песни и танца «Шондiбан». На «Большие гастроли» поедут Театр-Театр, Коми-Пермяцкий национальный драматический театр имени М. Горького и театр юного зрителя. «Особенно важно для Пермского края, что в год 100-летия Коми-Пермяцкого округа сразу два значимых национальных коллектива участвуют в федеральном проекте», — отметила региональный министр культуры Алла Платонова.

По данным «Нового компаньона», в Пермский край с гастролями в 2025 году должны приехать Государственный русский театр драмы им. Фазиля Искандера (Сухуми), Московский театр им. Маяковского, Вологодский ТЮЗ, Мордовский государственный национальный театр.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 12+