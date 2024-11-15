«У Моста» покажет премьеру — мистический детектив по пьесе Дона Нигро

Театр «У Моста» 16 и 17 ноября покажет премьеру — «Замок Рейвенскрофт» (16+). Это спектакль по пьесе американского драматурга и одного из главных мистиков современности Дона Нигро.
В центре мистического детектива — пять женщин, труп молодого мужчины и эксцентричный инспектор полиции, который пытается распутать убийство. Это уже вторая постановка по произведению Дона Нигро на сцене «У Моста». Как рассказывают в театре, в новом спектакле соединились фирменный английский юмор, изрядная доля абсурда и блистательная интрига — кто убийца.
В конце ноября пермского зрителя ждет еще одна интересная премьера. «Свободный театр современного танца» поставит треш-балет, напоминающий сюжет песни Welcome to the Hotel California.
Информационный обзор редакции.
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