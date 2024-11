«У Моста» покажет премьеру — мистический детектив по пьесе Дона Нигро

В центре мистического детектива — пять женщин, труп молодого мужчины и эксцентричный инспектор полиции, который пытается распутать убийство. Это уже вторая постановка по произведению Дона Нигро на сцене «У Моста». Как рассказывают в театре, в новом спектакле соединились фирменный английский юмор, изрядная доля абсурда и блистательная интрига — кто убийца.

В конце ноября пермского зрителя ждет еще одна интересная премьера. «Свободный театр современного танца» поставит треш-балет, напоминающий сюжет песни Welcome to the Hotel California.

