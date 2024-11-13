Для борьбы с подделками: театр оперы и балета запустит сервис для проверки билетов

В театре оперы и балета запустят новый сервис по проверке билетов, которые были куплены электронным способом. Участились случаи, когда на контроле предъявляют подделки.
Чтобы проверить билет, нужно отправить его фото со штрихкодом или номер заказа, имя покупателя, название события и дату его проведения на специальную почту. Как рассказали в минкульте, специалисты проверят действительность билета, а также особые условия покупки (например, использование Пушкинской карты). В течение трех дней придет информация о статусе билета.
«Мы можем проверить таким образом билеты, купленные только на сайте театра. Это абсолютное большинство билетов, но не все. К сожалению, мы не можем дать вам ответ по билетам, купленным в кассе, а также у партнеров театра. Но мы хотим сделать еще один шаг к тому, чтобы ничего не омрачало вашу встречу с театром», — объяснили в театре.
Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.
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