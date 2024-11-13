Для борьбы с подделками: театр оперы и балета запустит сервис для проверки билетов

Чтобы проверить билет, нужно отправить его фото со штрихкодом или номер заказа, имя покупателя, название события и дату его проведения на специальную почту. Как рассказали в минкульте, специалисты проверят действительность билета, а также особые условия покупки (например, использование Пушкинской карты). В течение трех дней придет информация о статусе билета.

«Мы можем проверить таким образом билеты, купленные только на сайте театра. Это абсолютное большинство билетов, но не все. К сожалению, мы не можем дать вам ответ по билетам, купленным в кассе, а также у партнеров театра. Но мы хотим сделать еще один шаг к тому, чтобы ничего не омрачало вашу встречу с театром», — объяснили в театре.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края.