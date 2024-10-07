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В Доме актера устроят литературно-спиритический сеанс по «Пиковой даме»

Театр Дом актера/ВКонтакте

Пермский Дом актера в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина покажут спектакль по его знаменитой повести «Пиковая дама». Как рассказали в пресс-службе министерства культуры, премьера пройдет 14 октября.

Жанр спектакля режиссер Вячеслав Чуистов определяет как литературно-спиритический сеанс, но советует относится к этому с определенной долей юмора.

«На чем режиссер хотел заострить внимание зрителя? На тексте! Глубокий, философский, мистический и литературный! Актеры, вместе со зрителями, буквально прочитают великий текст, вникнув в каждое слово», — рассказывают в пресс-службе министерства культуры.

В спектакле использованы музыкальные произведения Баха, Вагнера, Крейслера и Шопена.

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 16+

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