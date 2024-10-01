По улицам Перми 30 сентября прошел парад актеров в ярких костюмах из разных мистических спектаклей. Он открыл фестиваль «Пермская фантасмагория», который проходит с 1 по 7 октября.

Парад начался от театра «У Моста». Первой остановкой стал Театр-Театр, возле которого актеры станцевали зажигательные грузинские танцы. У Дома Актера исполнили армянский Кочари из спектакля «Храбрый Назар», а у отеля «Урал» — имитировали старинные русские языческие обряды из постановки «Духи-хранители». На площади у кинотеатра «Кристалл» актеры показали захватывающее дух сражение на шпагах. Финалом парада стал Театр кукол, там артисты воссоздали сцену бала Воланда из спектакля «Мастер и Маргарита».