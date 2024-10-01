По улицам Перми 30 сентября прошел парад актеров в ярких костюмах из разных мистических спектаклей. Он открыл фестиваль «Пермская фантасмагория», который проходит с 1 по 7 октября.
Парад начался от театра «У Моста». Первой остановкой стал Театр-Театр, возле которого актеры станцевали зажигательные грузинские танцы. У Дома Актера исполнили армянский Кочари из спектакля «Храбрый Назар», а у отеля «Урал» — имитировали старинные русские языческие обряды из постановки «Духи-хранители». На площади у кинотеатра «Кристалл» актеры показали захватывающее дух сражение на шпагах. Финалом парада стал Театр кукол, там артисты воссоздали сцену бала Воланда из спектакля «Мастер и Маргарита».
В пресс-службе театра «У Моста» рассказали, что конкурсная программа фестиваля включает 15 спектаклей по произведениям мистических авторов: Н. Гоголя М. Булгакова, Ф. Достоевского, А. Куприна, Уго Бэтти. Вне конкурса покажут известные спектакли «У Моста»: «Вий» и «ЖЕНИТЬБА. Фантасмагория» «Мастер и Маргарита», «Сирано де Бержерак», «Зверь».
Кстати! Недавно в Перми прошла интересная премьера: театр кукол поставил спектакль «Илиада v. 2.0». Мы узнали о том, как ее готовили.
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