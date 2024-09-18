Разработчики запустят платформу, на которой можно будет создавать аудиоспектакли с помощью искусственного интеллекта

Пермские разработчики запустят платформу TeatroVox. Она позволит не только слушать аудиоспектакли, но и создавать свои на базе народного творчества и классической литературы с помощью искусственного интеллекта.

Как рассказали создатели проекта, на платформе уже имеются аудиоспектакли по сказам Бажова, произведениям Мамина-Сибиряка и Лукьянова. Пермские актеры Александр Смирнов, Елена Бурдина и Маша Сметанина с помощью технологий ИИ записали аудиоспектакли «Малахитовая шкатулка» и «Медной горы хозяйка».

В ближайшее время на TeatroVox появятся также башкирские народные сказки. Функционал обещают доработать. Тогда у пользователей платформы появится возможность записывать свою версию произведения. При помощи искусственного интеллекта можно будет влиять на развитие сюжета, выбирать тембр голоса и музыкальное сопровождение.

Кстати! В городе откроется детская сцена от Театра-Театра, на ней будут показывать спектакли для школьников и детей помладше, проводить мастер-классы и обучать актерскому мастерству.

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