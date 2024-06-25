Восемь «Золотых масок» получили пермские театры

Пермские театры получили восемь наград «Золотая маска» за постановки в сезоне 2022/2023. 24 июня в Театре имени Е.Б. Вахтангова состоялась XXX церемония вручения национальной театральной премии, сообщает пресс-служба министерства культуры Пермского края.

В этом сезоне у пермских театров — оперного и Театра-Театра — было 46 номинаций. Московских показов «Золотой маски» в этом году не было. Постановки, выдвинутые на премию, жюри смотрело на местах.

Пермский академический Театр-Театр получил две награды в номинациях:

«Лучшая работа дирижера. Оперетта/Мюзикл» — Кирилл Бузмаков за постановку «Сонная лощина»

«Лучшая работа композитора. Музыкальный театр» — Дмитрий Курляндский за постановку «Катерина Измайлова»

У постановки театра оперы и балета «Замок герцога Синяя Борода» несколько наград:

«Лучшая женская роль. Опера» — Наталия Ляскова (Юдит)

«Лучшая работа дирижера. Опера» — Федор Леднев

«Лучшая работа художника по свету. Музыкальный театр» — Ксения Котенева и Константин Бинкин

«Лучшая работа художника-постановщика. Музыкальный театр» — Евгения Сафонова, Алина Тихонова, Илона Бородина, Михаил Иванов

Также жюри «Золотой маски» отметило еще одну постановку пермского оперного «Бал-Маскарад»:

«Лучшая мужская роль. Опера» — Владислав Сулимский (Ренато)

Спецпремия «За яркую интерпретацию роли Риккардо» — Борис Рудак

Официальное сообщение пресс-службы министерства культуры Пермского края. 16+