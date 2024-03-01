Пермский академический Театр-Театр откроет детскую сцену в парке Горького.

Под новый проект переоборудуют уже имеющееся здание, которое расположено рядом с колесом обозрения. Детская сцена будет круглогодичной. Планируется, что первых зрителей театр примет в 2024 году. Он рассчитан на 140 мест, сообщает Business Class.

На новой площадке будут показывать постановки для детей по возрастным группам – 0-3 года, 3-6 лет, 6-12 лет и т. д. Худрук Театра-Театра Борис Мильграм заявил, что сейчас у нового проекта есть потребность в актерах.

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