18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Театр-Театр откроет детскую сцену в парке Горького

Константин Долгановский

Пермский академический Театр-Театр откроет детскую сцену в парке Горького.

Под новый проект переоборудуют уже имеющееся здание, которое расположено рядом с колесом обозрения. Детская сцена будет круглогодичной. Планируется, что первых зрителей театр примет в 2024 году. Он рассчитан на 140 мест, сообщает Business Class.

На новой площадке  будут показывать постановки для детей по возрастным группам – 0-3 года, 3-6 лет, 6-12 лет и т. д. Худрук Театра-Театра Борис Мильграм заявил, что сейчас у нового проекта есть потребность в актерах.

Информационный обзор редакции. 0+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: