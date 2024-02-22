Жюри «Золотой маски» посмотрят балет «Севагин/Самодуров/Пименов» в Перми

В Пермь приезжает жюри «Золотой маски», чтобы посмотреть конкурсный проект театра оперы и балета «Севагин/Самодуров/Пименов» (12+) .

Постановку выдвинули на премию в десяти номинациях. Конкурсный показ балета «Севагин/Самодуров/Пименов» пройдет 22 февраля. Он также будет транслироваться в социальных сетях и на сайте театра.

Напомним, в 2024 году пермские театры не поедут на московские показы «Золотой маски». Постановки, выдвинутые на премию, жюри будет смотреть на местах. Следующие показы спектаклей, выдвинутых на «Золотую маску», запланированы на апрель.

Информационный обзор редакции. 12+