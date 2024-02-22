Много Пушкина и город-призрак: известно, какие новые спектакли появятся в театрах

Названы новые постановки и творческие проекты, которые появятся в пермских театрах в ближайшее время. Они посвящены басням Крылова, сказкам Пушкина и Ершова – это будут новые прочтения русской литературы. Комиссия центра по реализации проектов в сфере культуры отобрала 8 заявок из 19.

Балет Евгения Панфилова поставит спектакль «Посмешище». В нем будет эпилог на тему басен Крылова и музыкальный фон из произведений советских композиторов. Сама постановка будет состоять из танцевальных миниатюр.

«Карабаска» покажет детский спектакль «Конек-Горбунок» по сказке Петра Ершова. Театр планирует также проводить диалоги со зрителями об актуальности тем русских народных и авторских сказок.

Губахинский театр «Доминанта» представит постановку «Подруга из мертвого города». Одним из мест действия в ней станет город-призрак Верхняя Губаха. Посещение места вдохновило автора на спектакль так же, как и творческие встречи с местными подростками.

В Пермском иммерсивном театре готовят документально-музыкальный спектакль об известном настройщике музыкальных инструментов Дмитрии Юманове. В рамках проекта «Юманов. Первый рояль» зрителей ждут творческие вечера и разговоры о благотворительности.

«Дом Актера» покажет спектакль по повести Александра Пушкина «Пиковая дама». Он будет представлять собой спиритический сеанс. Авторы замечают, что форма имеет театрально-игровые традиции и устанавливает связь между прошлым и настоящим.

Театр юного зрителя также обращается к произведениям Пушкина и готовит постановку «Барышня-крестьянка». Повествование будет вестись от имени главной героини Лизы Муромской.

Лысьвенский театр драмы покажет «Сказку о мертвой царевне» по мотивам Пушкина. В спектакле пересекаются две временно-пространственных линии: сказка и современность.

Театр кукол задумал творческий проект «Театр без ограничений». Он создан для пациентов хосписа – их ждут театральные постановки, читки детских книг с элементами театрализации и мастер-классы.



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