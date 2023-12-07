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Пермские актеры представили на фестивале «Камский» три новых спектакля

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Сайт губернатора и правительства Пермского края

В Березниках завершился фестиваль «Камский», который вошел в событийную программу 300-летия Перми. Зрители увидели восемь постановок, а актеры театров Пермского края прошли творческую лабораторию «Театр русских поэтов». В финальный день ее участники под руководством российских режиссеров показали созданные за четыре дня эскизы спектаклей.

Постановщик из Петербурга Мария Романова обратилась к пьесе Марины Цветаевой «Ариадна». Заслуженный артист России, режиссер Александр Огарев вместе с актерами поставил «Страну негодяев» Сергея Есенина. Команда под руководством выпускника ГИТИСа Александра Локтионова продемонстрировала свое видение трагедии драмы Валерия Брюсова «Протесилай умерший».

В следующем году фестиваль «Камский» принимает Чайковский театр драмы и комедии.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 12+

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