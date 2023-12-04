В Перми завершилось строительство малой сцены ТЮЗа

В Перми завершилось строительство новой сцены Театра юного зрителя. Пресс-служба правительства Пермского опубликовала в телеграм-канале «Пермский край» видео нового здания.

Для новой сцены был реконструирован Дом уездного земства на Пермской улице. Обновленное здание объединили с главным зданием ТЮЗа в единый архитектурный ансамбль и соединили их стеклянным атриумом и теплым переходом. Кроме того, во дворе театра обустроено новое культурное пространство — «театральный квартал» с прогулочной зоной.

Как сообщает издание «Новый компаньон» со ссылкой на директора ТЮЗа Артема Агеева, первой постановкой на новой сцене будет мюзикл «Новая история Страны Оз» (6+). Премьера спектакля — в январе.

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