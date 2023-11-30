Премьер Пермского театра оперы и балета Иван Суродеев уезжает в Австралию

Пермский балет завершает сотрудничество с Иваном Суродеевым. Артист уезжает работать в Австралию, где с 2024 года присоединится к труппе Балета Квинсленда. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко рассказал, что когда он предложил Ивану работу в Перми, артист собирался на просмотр в Балет Квинсленда. По возвращении Иван позвонил и сказал, что хочет работать в Перми. Иван стал премьером пермского балета в сентябре 2023 года, после чего «началась интенсивная и плодотворная работа».

«Сейчас, видимо, пришел ответ, что его все-таки берут, и Иван не изменил своей мечте жить и работать в Австралии. Иван — очень хороший танцовщик, и я, безусловно, желаю ему всевозможных успехов. Жаль только, что о его решении я узнал из интернета, а не от него самого, ведь я доверил ему ключевые участки работы и очень на него рассчитывал. А еще жаль, что Пермский балет оказался для него эдаким перевалочным пунктом», — рассказал Алексей Мирошниченко.

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