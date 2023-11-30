18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Премьер Пермского театра оперы и балета Иван Суродеев уезжает в Австралию

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Фото: Никита Чунтомов

Пермский балет завершает сотрудничество с Иваном Суродеевым. Артист уезжает работать в Австралию, где с 2024 года присоединится к труппе Балета Квинсленда. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Руководитель балетной труппы Алексей Мирошниченко рассказал, что когда он предложил Ивану работу в Перми, артист собирался на просмотр в Балет Квинсленда. По возвращении Иван позвонил и сказал, что хочет работать в Перми. Иван стал премьером пермского балета в сентябре 2023 года, после чего «началась интенсивная и плодотворная работа».

«Сейчас, видимо, пришел ответ, что его все-таки берут, и Иван не изменил своей мечте жить и работать в Австралии. Иван — очень хороший танцовщик, и я, безусловно, желаю ему всевозможных успехов. Жаль только, что о его решении я узнал из интернета, а не от него самого, ведь я доверил ему ключевые участки работы и очень на него рассчитывал. А еще жаль, что Пермский балет оказался для него эдаким перевалочным пунктом», — рассказал Алексей Мирошниченко.

Информационный обзор редакции. 12+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: