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Первые спектакли театра «У Моста» на новой сцене покажут весной

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Фото: пресс-служба администрации Перми

Пермский театр «У Моста» откроет новую сцену в здании бывшего ДК ВКИУ премьерой спектакля «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана. Об этом сообщает «Интересная Пермь» со ссылкой на художественного руководителя театра «У Моста» Сергея Федотова.

Известно, что сейчас в помещении идет ремонт. Новый зал вмещает 500 зрителей. Ожидается, что весной здесь состоятся первые спектакли. При этом помещение на Куйбышева, 11, где сейчас находится «У Моста», театр сохранит за собой.

Информационный обзор редакции. 12+

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