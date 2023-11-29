Первые спектакли театра «У Моста» на новой сцене покажут весной

Пермский театр «У Моста» откроет новую сцену в здании бывшего ДК ВКИУ премьерой спектакля «Сирано де Бержерак» Эдмона Ростана. Об этом сообщает «Интересная Пермь» со ссылкой на художественного руководителя театра «У Моста» Сергея Федотова.

Известно, что сейчас в помещении идет ремонт. Новый зал вмещает 500 зрителей. Ожидается, что весной здесь состоятся первые спектакли. При этом помещение на Куйбышева, 11, где сейчас находится «У Моста», театр сохранит за собой.

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