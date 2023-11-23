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Теодор Курентзис и Диана Вишнева — хедлайнеры фестиваля «Дягилев+»

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пресс-служба Дягилевского фестиваля

В Перми с 24 по 27 декабря пройдет специальный проект Дягилевского фестиваля — «Дягилев+». Зимний фестиваль представит танцевальный спектакль-концерт YOUKALI (18+) под управлением дирижера Теодора Курентзиса и спектакль «Дуо» (16+) с участием прим-балерин Дианы Вишневой и Дарьи Павленко. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края.

В программе также камерный концерт, немое кино в музыкальном сопровождении и творческие встречи с артистами. 

Основные события «Дягилев+» будут проходить в Доме Музыки (Литера А завода Шпагина). Еще одной площадкой фестиваля станет Частная филармония «Триумф», а в баре «Совесть» можно будет пообщаться с артистами-участниками фестиваля.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края. 18+

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