Владимир Ткаченко станет новым главным дирижером Пермского театра оперы и балета

Владимир Ткаченко назначен новым главным дирижером Пермского театра оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба театра. Сотрудничество дирижера Владимира Ткаченко с Пермским академическим театром оперы и балета им. П. И. Чайковского началось в сезоне 2019/20.

Зрители увидят под его управлением спектакль «Человеческий голос» (16+) с Надеждой Павловой 3 декабря и новогодний концерт 24 декабря (6+).

Напомним, ранее должность главного дирижера Пермского театра оперы и балета занимал Мигран Агаджанян. В он июне покинул театр по собственному желанию.

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