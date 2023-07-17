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В Перми состоится светомузыкальное шоу

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Константин Долгановский

По случаю завершения 96-го театрального сезона 18 июля Пермский академический Театр-Театр проведет светомузыкальное представление. Шоу пройдет на площади перед театром и будет сопровождаться песнями из мюзиклов Театра-Театра, получивших «Золотую маску». Об этом сообщает телеканал «ВЕТТА» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В расписании театра запланирован «Концерт без названия» с секретной программой. После концерта все желающие смогут посмотреть светодиодное шоу фонтанов.

Информационный обзор редакции. 6+

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