В Перми состоится светомузыкальное шоу

По случаю завершения 96-го театрального сезона 18 июля Пермский академический Театр-Театр проведет светомузыкальное представление. Шоу пройдет на площади перед театром и будет сопровождаться песнями из мюзиклов Театра-Театра, получивших «Золотую маску». Об этом сообщает телеканал «ВЕТТА» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

В расписании театра запланирован «Концерт без названия» с секретной программой. После концерта все желающие смогут посмотреть светодиодное шоу фонтанов.