18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Мэрия Перми согласовала переезд театра «У моста» в зал ВКИУ

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Фото: администрация Перми

Городской департамент культуры и молодежной политики согласовал условия аренды помещения здание бывшего ВКИУ для размещения новой сцены театра «У Моста».

Как сообщает пресс-служба администрации города, собственник сделает ремонт за свой счет и подготовит пространство к размещению новой сцены театра. Зал будет рассчитан на 500 посадочных мест. Договор аренды заключен на 1 год с правом продления.

При этом прежняя площадка также останется в пользовании театра «У Моста». Планируется, что зрители смогут увидеть спектакли на новой сцене в конце года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: