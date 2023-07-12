Мэрия Перми согласовала переезд театра «У моста» в зал ВКИУ

Городской департамент культуры и молодежной политики согласовал условия аренды помещения здание бывшего ВКИУ для размещения новой сцены театра «У Моста».

Как сообщает пресс-служба администрации города, собственник сделает ремонт за свой счет и подготовит пространство к размещению новой сцены театра. Зал будет рассчитан на 500 посадочных мест. Договор аренды заключен на 1 год с правом продления.

При этом прежняя площадка также останется в пользовании театра «У Моста». Планируется, что зрители смогут увидеть спектакли на новой сцене в конце года.