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Новая сцена пермского театра «У Моста» откроется зимой

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teatr-umosta.ru

Открытие новой сцены театра «У Моста» в Перми, расположенной в ДК ВКИУ, перенесли на зимний период. Первые представления будут представлены не ранее 1 декабря. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на художественного руководителя театра Сергея Федотова.

Ремонт новой сцены и зала театра планировали завершить к 1 сентября, но сроки были перенесены на 1 октября. В настоящее время новую сцену обещают открыть к 1 декабря. Театр планирует сохранить прежнее здание на Куйбышева, 11, а новая сцена будет расположена недалеко от текущего здания на Окулова, 5.

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