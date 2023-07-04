Более 22,5 тысяч зрителей: Дягилевский фестиваль подвел итоги

В Перми подведены итоги Дягилевского фестиваля. За 11 дней фестивальные события посетили более 22,5 тысяч зрителей, а более 500 тысяч человек посмотрело трансляции. Около 8 тысяч человек приняли участие в мероприятиях Фестивального клуба, который работал в частной филармонии «Триумф».

По данным «Яндекс Афиши», 55% зрителей Дягилевского фестиваля — это жители Перми, 19% — жители Москвы, 8% зрителей приехали из Екатеринбурга, 5% — из Санкт-Петербурга. Также среди гостей фестиваля были жители Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска, Ижевска, Краснодара.

В программу фестиваля вошли более 150 событий, в том числе показы пяти премьерных проектов. В этом году на фестивале были представлены три новых оперных постановки: барочная оратория «Триумф Времени и Разочарования», экспериментальная опен-эйр-опера «Поэма горы» и постановка на музыку двух сочинений Игоря Стравинского — «Персефона» и Симфония псалмов.

Информационный обзор редакции. 16+