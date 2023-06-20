Пермские Театр юного зрителя и «У Моста» останутся в муниципальной собственности

Пермский ТЮЗ и театр «У Моста» останутся в муниципальной собственности. Об этом на заседании комитета гордумы по социальной политике заявил начальник департамента культуры администрации Перми Василий Головин.

Напомним, ранее с просьбой к губернатору Дмитрию Махонину о переходе на краевое финансирование обратился руководитель и коллектив ТЮЗа, объясняя это необходимостью увеличить расходы на труппу и технический персонал после введения в эксплуатацию новой сцены. В конце мая губернатор Пермского края дал поручение профильным ведомствам начать передачу ТЮЗа в краевую собственность.

Позже художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов написал письмо в краевое правительство с этой же просьбой. В театре рассчитывали, что переход на финансирование из краевого бюджета может увеличить экономические возможности театра.