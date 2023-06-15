Анна Волк стала новым директором Пермского театра оперы и балета

Новым генеральным директором Пермского театра оперы и балеты назначена Анна Волк. Сегодня ее представили коллективу. Об этом сообщается в социальных сетях театра.

Анна Волк – выпускница театроведческого факультета РАТИ (ГИТИС), которая с 2004 по 2012 год управляла фестивальным штабом и была техническим директором фестиваля «Золотая Маска». После этого она была занята работой в БДТ им. Товстоногова и возглавляла московский театр «Центр драматургии и режиссуры».

Напомним, предыдущий директор Пермской оперы Довлет Анзароков ушел со своего поста в мае этого года.