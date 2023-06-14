Руководство пермского театра «У Моста» просит перевести его в краевую собственность

Художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов написал письмо в краевое правительство с просьбой перевести учреждение из ведения городской администрации в министерство культуры Пермского края. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамья» со ссылкой на свои источники.

В театре рассчитывают, переход на финансирование из краевого бюджета может увеличить экономические возможности театра.

Напомним, ранее ТЮЗ направил письмо губернатору Пермского края Дмитрию Махонину с просьбой перевести театр в региональную собственность. В данный момент начался процесс перевода ТЮЗа в краевую собственность.